Frauen protestieren in den USA

Die radikalfeministische 4B-Bewegung setzt in Südkorea schon länger ein Zeichen gegen patriarchale Strukturen. Seit der Wahl Trumps zum US-Präsident verbreitet sich der Gedanke der kompletten Enthaltsamkeit nun auch unter amerikanischen Frauen.

Nina Ayerle 20.11.2024 - 14:27 Uhr

Noch am Abend der US-Wahl schrieb der rechtsnationale Influencer und Podcast-Moderator Nickolas J. Fuentes auf der Plattform X: „Your body, my choice. Forever“ – noch bevor das Ergebnis der Wahl bekannt war. Sein Post wurde knapp 100 Millionen Mal in dem sozialen Netzwerk angezeigt.