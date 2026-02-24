Frauen und Macht Politik im Südwesten ist Männersache
Die Frauen holen auf, doch nach wie vor dominieren Männer das landespolitische Geschehen. Das gilt auch für das Amt des Regierungschefs. Weshalb ist das so?
Die Frauen holen auf, doch nach wie vor dominieren Männer das landespolitische Geschehen. Das gilt auch für das Amt des Regierungschefs. Weshalb ist das so?
Mehr als auf den großen Bühnen lässt sich über Politik mitunter an eher abgelegenen Orten lernen. Zum Beispiel in der Herrentoilette einer Veranstaltungshalle im badischen Sankt Leon-Rot. Dort stehen zwei Christdemokraten Schulter an Schulter vor den Urinalen. Während das Wasser plätschert, sagt der eine zum anderen: „Oder wählen wir Annette Schavan nur deshalb nicht, weil sie eine Frau ist?“