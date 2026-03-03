Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen trifft in der WM-Qualifikation am 1. Spieltag auf Slowenien. Wo das Länderspiel im Free-TV und kostenlos im Stream läuft.
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet am Dienstag, 3. März 2026, in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Zum Auftakt trifft das Team auf Slowenien. In der weiteren Gruppenphase warten mit Norwegen und Österreich zwei anspruchsvolle Gegner. Klar ist: Für das Turnier im kommenden Jahr in Brasilien löst die DFB-Auswahl das Ticket nur, wenn sie ihre Qualifikationsgruppe als Erster abschließt.