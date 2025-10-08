Der Abend in der Sporthalle der Vaihinger Österfeldschule ist schon fortgeschritten, als Sultan Suzu die ultimative Waffe hervorholt. Die rotgewandete Türkin, zuvor im Kampf mit mehreren Gegnerinnen vermöbelt worden, wirft einen Würfel TNT mitten in den Ring. Ein Aufschrei geht durchs Publikum, Augenblicke später liegen sechs Kontrahentinnen simultan auf den Brettern. Doch wer gedacht hat, dieses „Multi-Women-Match“ sei damit entschieden, wird schnell eines Besseren belehrt. Wie so üblich im Wrestling sind auch die Kämpfe von Fury All-Women Pro-Wrestling, dem Veranstalter des Events, von unvorhergesehenen Wendungen geprägt. Unter dem Motto „Brawl4Glory“ stehen an diesem Abend insgesamt vier reine Frauen-Kämpfe, auch genannt „Matches“, auf dem Programm, darunter das Duell um den Titel der noch jungen Organisation.