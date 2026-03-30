Frauenfußball: Deizisauer Durststrecke ist zu Ende

Durch das 0:0 in der Frauenfußball-Landesliga zwischen der SGM Wendlingen/Ötlingen und dem punktgleichen Tabellennachbarn TSV Münchingen II treten beiden Teams auf der Stelle. In der Regionenliga hat der TSV Deizisau beim 3:2 gegen den TSV Heimsheim nach langer Zeit wieder einen Sieg eingefahren – es war der zweite der Saison überhaupt, der erste seit Anfang Oktober des vergangenen Jahres und damit auch der erste unter dem neuen Trainer Milos Pojic. Dadurch kletterte das nach wie vor abstiegsbedrohte Team auf den Relegationsrang.

Landesliga Die SGM Wendlingen/Ötlingen und der TSV Münchingen II gingen mit derselben Ausgangslage in die Partie – die SGM auf Rang drei, Münchingen direkt dahinter. Nach der Niederlage zuvor waren die SGM-Frauen von Beginn an bemüht, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Die Partie entwickelte sich jedoch zunächst sehr zweikampfbetont und war über weite Strecken vom Geschehen im Mittelfeld geprägt. Die SGM kam vereinzelt zu Offensivaktionen, ließ dabei jedoch die nötige Präzision im letzten Drittel vermissen. Defensiv stand das Team stabil und ließ die Münchingerinnen, die vor allem mit langen Bällen agierten, kaum zur Entfaltung kommen. Folgerichtig ging es torlos in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SGM den Druck und hatte mehr Spielanteile sichern. Auch die Zahl der Chancen nahm zu, doch fehlte weiterhin die Konsequenz im Abschluss. Gleichzeitig blieb die Defensive aufmerksam und ließ weiterhin keine nennenswerten Möglichkeiten zu. So blieb es am Ende in einer insgesamt chancenarmen Begegnung beim 0:0 – wie bereits im Hinspiel.

Regionenliga

Das Spiel des TSV Deizisau gegen das Mittelfeldteam TSV Heimsheim begann ausgeglichen, beide Teams erarbeiteten sich vereinzelte Torchancen. In der 36. Minute liefen die Deizisauerinnen jedoch nach einem eigenem Freistoß in einen Konter und fingen sich nach einem Distanzschuss durch Sophie Horn den Treffer zum 0:1-Rückstand. Nach der Halbzeitpause glichen die Deizisauerinnen durch ein Eigentor der Heimsheimerinn Lena Marusic in der 60. Minute aus. Die Deizisauerinnen setzten die Gegnerinnen weiter unter Druck. Nach einem Einwurf und der Verlängerung durch Marie Breier verwandelte Julia Knoblauch in der 67. Minute nach ihrem Sololauf zum 2:1-Führungstreffer. Doch die Führung hielt nicht lange und Heimsheim kam nach nur fünf Minuten über die Außenseite erneut zum Torschuss und glich durch Sophie Horn zum 2:2 aus. Die Deizisauerinnen zeigten jedoch als Team, dass sie die drei Punkte wollen. In der 90. Minute stocherten sie nach einem Eckball den Ball letztendlich durch Julia König zum 3:2- Führungs- und Siegtreffer ins Tor. Der Jubel war groß.