Frauenfußball Deizisauer Durststrecke ist zu Ende
Die Regionenliga-Fußballerinnen gewinnen gegen den TSV Heimsheim mit 3:2. SGM Wendlingen/Ötlingen torlos.
Die Regionenliga-Fußballerinnen gewinnen gegen den TSV Heimsheim mit 3:2. SGM Wendlingen/Ötlingen torlos.
Durch das 0:0 in der Frauenfußball-Landesliga zwischen der SGM Wendlingen/Ötlingen und dem punktgleichen Tabellennachbarn TSV Münchingen II treten beiden Teams auf der Stelle. In der Regionenliga hat der TSV Deizisau beim 3:2 gegen den TSV Heimsheim nach langer Zeit wieder einen Sieg eingefahren – es war der zweite der Saison überhaupt, der erste seit Anfang Oktober des vergangenen Jahres und damit auch der erste unter dem neuen Trainer Milos Pojic. Dadurch kletterte das nach wie vor abstiegsbedrohte Team auf den Relegationsrang.