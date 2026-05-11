Frauenfußball: Hanna Schmidt glänzt als Vorbereiterin, SGM gewinnt

Während das Spiel der Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau gegen den FSV Waldebene Stuttgart Ost II aufgrund von Spielerinnenmangel der Stuttgarterinnen kurzfristig abgesagt wurde und vermutlich zugunsten der Deizisauerinnen gewertet wird, traten die beiden Teams der SGM Wendlingen/Ötlingen an. Das auf dem letzten Platz der Regionenliga zweite Team verlor in der Regionenliga gegen den Zweiten SGM Nellingen/Aufhausen mit 1:5, das Landesligateam der SGM gewann nach zuvor nur einem Sieg aus sechs Spielen ebenso deutlich mit 4:0 gegen den TSV Ottmarsheim und bleibt Vierter der Tabelle.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Landesliga TSV Köngen bleibt oben dran – „Im Top-Spiel muss der Rasen brennen“ Nach dem verdienten 4:1-Sieg im Landesliga-Spiel gegen das Schlusslicht FV Sontheim/Brenz geht der TSV Köngen mit Zuversicht in das Topspiel am kommenden Mittwoch. Den SGM-Spielerinnen war von Beginn an anzumerken, dass sie unbedingt in die Erfolgsspur zurückfinden wollten. Die Ottmarsheimerinnen brauchten Punkte im Abstiegskampf. Wendingen/Ötlingen übernahm die Kontrolle und erspielte sich früh Torchancen. Zunächst fehlte jedoch noch die Konsequenz im Abschluss. In der 18. Minute belohnte sich die SGM dann für den engagierten Auftritt: Leonie Hammley zog von der linken Seite nach innen und traf zur verdienten 1:0-Führung ins rechte Eck. Kurz vor der Pause legte Hanna Schmidt nach einer Ecke von Maja Schmid zum 2:0 nach (42.). Defensiv ließ die SGM weiterhin nichts zu. Noch weitere Chancen Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SGM das klar spielbestimmende Team. Bereits in der 50. Minute gelang Hammley ihr zweiter Treffer des Tages: Nach starker Vorarbeit von Schmidt über die rechte Seite musste sie den Ball nur noch einschieben. Nur wenige Minuten später fiel bereits das 4:0: Erneut bereitete Schmidt stark vor, diesmal vollendete Kathrin Winkler (53.). In der Folge erspielte sich die SGM weitere gute Möglichkeiten und hätte das Ergebnis noch deutlicher gestalten können, am Ende aber stand ein verdienter 4:0-Heimsieg.