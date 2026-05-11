Frauenfußball Hanna Schmidt glänzt als Vorbereiterin, SGM gewinnt
Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen gewinnen mit 4:0 gegen den TSV Ottmarsheim.
Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen gewinnen mit 4:0 gegen den TSV Ottmarsheim.
Während das Spiel der Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau gegen den FSV Waldebene Stuttgart Ost II aufgrund von Spielerinnenmangel der Stuttgarterinnen kurzfristig abgesagt wurde und vermutlich zugunsten der Deizisauerinnen gewertet wird, traten die beiden Teams der SGM Wendlingen/Ötlingen an. Das auf dem letzten Platz der Regionenliga zweite Team verlor in der Regionenliga gegen den Zweiten SGM Nellingen/Aufhausen mit 1:5, das Landesligateam der SGM gewann nach zuvor nur einem Sieg aus sechs Spielen ebenso deutlich mit 4:0 gegen den TSV Ottmarsheim und bleibt Vierter der Tabelle.