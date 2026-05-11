 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. VfL Herrenberg steigt aus der Regionalliga ab

Frauenfußball im Kreis Böblingen VfL Herrenberg steigt aus der Regionalliga ab

Frauenfußball im Kreis Böblingen: VfL Herrenberg steigt aus der Regionalliga ab
1
In der Defensive nicht immer auf der Höhe: Jana Lennartz (links) und Katharina Baumann vom VfL Herrenberg hadern mit der Leistung. Foto: Kevin Schuon

Nach der 0:5-Niederlage gegen die U19 von Eintracht Frankfurt haben die Fußballerinnen des VfL Herrenberg keine Chance mehr auf den Klassenerhalt in der Regionalliga.

Nichts geht mehr: Für die Fußballerinnen des VfL Herrenberg haben sich auch die letzten Hoffnungen auf den Regionalliga-Klassenerhalt zerschlagen. Nach der 0:5-Niederlage gegen die U19 von Eintracht Frankfurt sowie dem gleichzeitigen 2:1-Erfolg von Wacker München gegen den Tabellenzweiten SV Weinberg gibt es kein Szenario mehr, in dem der Aufsteiger die Klasse halten kann.

 

Damit steigen die Herrenbergerinnen wie schon 2023 direkt wieder aus der Regionalliga ab. Sogar die SG Haitz ist in der Tabelle jetzt vorbeigezogen, sodass der VfL nun – abgesehen vom FSV Hessen Wetzlar, der sein Team zurückgezogen hat – Tabellenletzter ist. „Das müssen wir alles erst einmal verarbeiten“, sagte der neue Coach Patrik Recknagel.

Drei Gegentore in 15 Minuten

Am Ende hätte auch ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt nichts mehr gebracht. Dieser war am Sonntag ohnehin völlig außer Reichweite. Besonders im ersten Durchgang waren die Gäste klar besser und gingen schon nach wenigen Minuten durch Anna Gliszczynska mit 1:0 in Führung. In der Abwehr waren die Hausherrinnen einfach nicht sattelfest und zu weit weg von ihren Gegenspielerinnen. So legten Letizia Marie Knapp, Sloveig Schlitter und Nina Franco drei weitere Treffer innerhalb von 15 Minuten nach. „Da haben wir zu wenig Gegenwehr gezeigt“, sagte Recknagel.

Immerhin: Sein Team zeigte nach Seitenwechsel eine Reaktion und übernahm zunehmend das Kommando. Ein Abschluss von Melanie Wirth wurde auf der Linie geklärt. Lotta Brunnenmiller traf bei einem Solo nur die Latte. Tiffany Schiewe und Jennifer Marquart zielten knapp daneben. „Ein Treffer will uns aktuell jedoch einfach nicht gelingen.“ Da waren die Gäste einmal mehr effizienter, als Sari Kobayashi nach etwas mehr als einer Stunde den fünften Treffer draufpackte.

„Uns fehlt aktuell einfach ein Erfolgserlebnis“, haderte Recknagel. „Doch wir lassen uns nicht unterkriegen.“ Auch, wenn der Regionalliga-Zug nun abgefahren ist. „Wir wollen uns noch in dieser Saison wieder belohnen und zumindest noch den einen Platz klettern.“

Verbandsligist VfL Sindelfingen Ladies festigt Rang drei

Der VfL Sindelfingen Ladies hat mit dem 2:0-Heimsieg gegen den TSV Münchingen den nächsten Sieg in der Verbandsliga eingefahren. „Es hätte sogar noch höher ausgehen können“, sagte Team-Manager Marc Pflieger. Doch im ersten Durchgang waren häufig die Latte oder der Pfosten im Weg. So stand es nach dem Treffer von Leona Fischer zur Pause nur 1:0. Annika Hagemann machte mit dem zweiten Treffer alles klar. „Wir hatten alles im Griff. So wollen wir weitermachen.“

VfL Herrenberg II kämpft in der Regionenliga gegen den Abstieg

In der Regionenliga, Staffel IV, holte der VfL Herrenberg II mit dem 2:2 bei der SG Locherhof/Mariazell einen Punkt beim Tabellenvierten. „Der war nach den letzten Wochen ganz wichtig“, sagte der neue Trainer Johannes Kraus. Und seiner Meinung nach auch absolut verdient. Nach einem frühen Rückschlag brachten Jacqueline Stepak und Rebecca Zahner die Gäste zwischenzeitlich in Führung. „Unter Umständen wäre sogar ein Sieg möglich gewesen.“ Doch sein Team musste noch den Ausgleich hinnehmen.

Nach zuletzt vier Siegen in Serie spielte der TSV Grafenau 2:2 bei der SG Sulgen/Hardt. „Ich war mit dem Punkt zufrieden“, sagte Trainerin Nina Steger. Obwohl ihr Team klar besser war. „Wir hatten jedoch lange das Glück nicht auf unserer Seite.“ Der Ball wollte lange Zeit einfach nicht über die Linie. Diese Frage stand auch beim überfälligen Ausgleich durch Leslie-Ann Assfalg im Mittelpunkt. „Für mich gab es keine Diskussion. Der Ball war ganz klar drin“, betonte Steger. Doch kurz darauf lief ihr Team wieder einem Rückstand hinterher. Zehn Minuten vor Schluss traf Julia Steger zum erneuten Ausgleich. „Danach sind wir auf Nummer sicher gegangen.“ Nun stehen für die Grafenauerinnen bis zum Saisonende noch drei Heimspiele an.

Weitere Themen

Nachruf auf Wolfgang Brenner: Viel getan für den Ehninger Fußball

Nachruf auf Wolfgang Brenner Viel getan für den Ehninger Fußball

Die Fußballabteilung des TSV Ehningen trauert um Wolfgang Brenner, der als Jugendtrainer, Jugendleiter, Abteilungsleiter und zuletzt Vorsitzender des Fördervereins engagiert war.
Von unserer Redaktion
Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Tabellenzweiter FSV Deufringen patzt, TV Altdorf ist raus aus Aufstiegsrennen

Fußball-Kreisliga A, Staffel III Tabellenzweiter FSV Deufringen patzt, TV Altdorf ist raus aus Aufstiegsrennen

Wer darf in die Aufstiegsrelegation in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III? Während der FSV Deufringen einen Rückschlag erlitt, musste die SpVgg Aidlingen gar nicht antreten.
Von Harald Rommel
Fußball-Kreisliga B, Staffel VII: Weil im Schönbuch macht halbes Dutzend voll – K.F.I.B. Sindelfingen siegt 11:0

Fußball-Kreisliga B, Staffel VII Weil im Schönbuch macht halbes Dutzend voll – K.F.I.B. Sindelfingen siegt 11:0

Im Kellerduell der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII, Stuttgart/Böblingen hat der FC Gärtringen beim VfL Oberjettingen II mit 0:5 das Nachsehen und bleibt damit Vorletzter.
Von Jürgen Renner
Fußball-Kreisliga B, Staffel VI: Tabellenzweiter SG Gäufelden lässt Punkte liegen, TV Darmsheim geht 1:9 unter

Fußball-Kreisliga B, Staffel VI Tabellenzweiter SG Gäufelden lässt Punkte liegen, TV Darmsheim geht 1:9 unter

Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen: Die Sportfreunde Kayh haben ihren Vorsprung auf die SGM Gäufelden auf drei Punkte ausgebaut.
Von Jürgen Renner
Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII: Spitzenreiter GSV Maichingen III tut sich schwer und baut doch den Vorsprung aus

Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII Spitzenreiter GSV Maichingen III tut sich schwer und baut doch den Vorsprung aus

Tabellenführer GSV Maichingen III musste sich in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen beim TSV Waldenbuch II mit einem Remis begnügen.
Von Jürgen Renner
Fußball-Bezirksliga: SV Deckenpfronn hat starken Lauf – Dämpfer im Abstiegskampf für TSV Dagersheim

Fußball-Bezirksliga SV Deckenpfronn hat starken Lauf – Dämpfer im Abstiegskampf für TSV Dagersheim

Der TSV Dagersheim hat mit dem 2:3 gegen den SV Rohrau in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen ein erheblichen Rückschlag im Abstiegskampf erlitten und ist nun wieder Vorletzter.
Von Jürgen Renner
Fußball-Landesliga, Staffel II: TSV Ehningen trifft zweimal in der überlangen Nachspielzeit

Fußball-Landesliga, Staffel II TSV Ehningen trifft zweimal in der überlangen Nachspielzeit

Nach einer kuriosen Schlussphase mit XXL-Nachspielzeit sorgen zwei späte Treffer für großen Jubel beim TSV Ehningen in der Fußball-Landesliga, Staffel II.
Von Maximilian Schöbel
Fußball-Landesliga, Staffel II: Siegtreffer in letzter Minute: SV Böblingen mit drittem Erfolg in Serie

Fußball-Landesliga, Staffel II Siegtreffer in letzter Minute: SV Böblingen mit drittem Erfolg in Serie

Die Fußballer der SV Böblingen gewinnen das emotionale Duell bei der TSVgg Plattenhardt und machen einen ganz großen Schritt in Richtung Landesliga-Klassenerhalt.
Von Kevin Schuon
Fußball-Landesliga, Staffel II: GSV Maichingen zeigt zweimal eine starke Reaktion

Fußball-Landesliga, Staffel II GSV Maichingen zeigt zweimal eine starke Reaktion

Nach drei sieglosen Partien feiert der GSV Maichingen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, einen wichtigen 3:2-Sieg gegen den TV Echterdingen.
Von Sascha Berger
Judo beim VfL Sindelfingen: Sieg und knappe Niederlage im Glaspalast

Judo beim VfL Sindelfingen Sieg und knappe Niederlage im Glaspalast

Die Judo-Frauen des VfL Sindelfingen gewinnen beim Großkampftag im Glaspalast 9:3 gegen Gröbenzell. Die VfL-Männer unterliegen knapp mit 6:8 gegen München-Großhadern.
Von Wilfried Vilz
Weitere Artikel zu Frauenfußball Verbandsliga
 
 