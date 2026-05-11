Frauenfußball im Kreis Böblingen VfL Herrenberg steigt aus der Regionalliga ab
Nach der 0:5-Niederlage gegen die U19 von Eintracht Frankfurt haben die Fußballerinnen des VfL Herrenberg keine Chance mehr auf den Klassenerhalt in der Regionalliga.
Nach der 0:5-Niederlage gegen die U19 von Eintracht Frankfurt haben die Fußballerinnen des VfL Herrenberg keine Chance mehr auf den Klassenerhalt in der Regionalliga.
Nichts geht mehr: Für die Fußballerinnen des VfL Herrenberg haben sich auch die letzten Hoffnungen auf den Regionalliga-Klassenerhalt zerschlagen. Nach der 0:5-Niederlage gegen die U19 von Eintracht Frankfurt sowie dem gleichzeitigen 2:1-Erfolg von Wacker München gegen den Tabellenzweiten SV Weinberg gibt es kein Szenario mehr, in dem der Aufsteiger die Klasse halten kann.