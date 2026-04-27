Frauenfußball im Kreis Esslingen Frauen des TSV Deizisau holen wichtigen Sieg
Die Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau feiern einen 4:2-Heimsieg gegen den SB Asperg und verschaffen sich Luft im Tabellenkeller.
Die Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau feiern einen 4:2-Heimsieg gegen den SB Asperg und verschaffen sich Luft im Tabellenkeller.
Die Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen und des TSV Deizisau fuhren wichtige Heimsiege ein. Während die SGM in der Landesliga nach einem Rückstand Moral bewies und die Partie noch drehte, verschafften sich die Deizisauerinnen in der Regionenliga durch den 4:2-Heimerfolg Luft im Abstiegskampf.