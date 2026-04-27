Frauenfußball im Kreis Esslingen: Frauen des TSV Deizisau holen wichtigen Sieg

Die Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen und des TSV Deizisau fuhren wichtige Heimsiege ein. Während die SGM in der Landesliga nach einem Rückstand Moral bewies und die Partie noch drehte, verschafften sich die Deizisauerinnen in der Regionenliga durch den 4:2-Heimerfolg Luft im Abstiegskampf.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Verbandsliga FC Esslingen: Big Point statt Big Points Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen holen in Unterzahl beim Dritten TSV Oberensingen ein 4:4, schieben aber trotzdem erst einmal mächtig Frust. Frauen – Landesliga Einen 3:1-Heimsieg feierte die SGM Wendlingen/Ötlingen (Platz vier) gegen den Sechsten SpVgg Gröningen/Satteldorf. Dabei liefen die Gastgeberinnen zunächst einem Rückstand hinterher: Bereits in der 11. Minute brachte Stefanie Schmidt die SpVgg in Führung. Die SGM tat sich in der ersten Hälfte schwer, steigerte sich nach dem Seitenwechsel jedoch deutlich. In der 54. Minute gelang SGM-Kickerin Hanna Schmidt der verdiente Ausgleich. In der Schlussphase belohnten sich die Wendlingerinnen für ihre Leistungssteigerung: Mailin Merkwitza verwandelte in der 80. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, ehe Lea Micko in der 90. Minute den Treffer zum 3:1-Endstand erzielte.

Regionenliga

Die Frauen des TSV Deizisau (Rang neun) belohnten sich indes in einem kämpferischen Spiel in der Staffel 2 mit einem 4:2-Heimsieg gegen den Siebten SB Asperg und bauten den Vorsprung auf die Abstiegsplätze mit nun vier Punkten Abstand weiter aus. Allerdings gerieten die Deizisauerinnen bereits in der 8. Minute durch Aspergs Laura Spuck in Rückstand. Sie fanden dann aber besser ins Spiel und wurden vor allem nach Standards gefährlich. Deizisaus Julia König erzielte in der 33. Minute mit einem direkt verwandelten Eckball den Ausgleich, ehe Claudia Lopes nur drei Minuten später nach einer weiteren Ecke zur 2:1-Führung einköpfte. Kurz vor der Pause gelang den Gästen jedoch noch der Ausgleich zum 2:2.