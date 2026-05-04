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  6. SGM verpasst den Sprung auf Rang drei

Frauenfußball im Kreis Esslingen SGM verpasst den Sprung auf Rang drei

Frauenfußball im Kreis Esslingen: SGM verpasst den Sprung auf Rang drei
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Landesligist SGM Wendlingen/Ötlingen verliert beim Achten. Foto: oh

Die SGM Wendlingen/Ötlingen unterliegt in der Frauenfußball-Landesliga dem SV Hoffeld mit 1:2 – und Regionenligist TSV Deizisau verliert beim Favoriten SV Winnenden mit 0:2.

Für die Frauenfußballteams der Region lief das Wochenende nicht optimal. In der Landesliga verlor die SGM Wendlingen/Ötlingen beim Tabellenachten SV Hoffeld mit 1:2 und verpasste den Sprung auf Platz drei. Die Regionenliga-Kickerinnen des TSV Deizisau hielten beim Dritten SV Winnenden lange mit, unterlagen den Favoritinnen am Ende aber mit 0:2.

 

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Frauen – Landesliga

Der Start verlief vielversprechend: Hanna Schmidt brachte die SGM Wendlingen/Ötlingen bereits in der 10. Minute gegen den SV Hoffeld in Führung. Die Gastgeberinnen, die als Tabellenachte im Abstiegskampf stecken, blieben aber gefährlich. Die Wendlingerinnen verpassten es, ihre Führung auszubauen – und das rächte sich spät: Julia Hörz glich in der 75. Minute aus, Natalie Müller erzielte in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer für den SVH. Die SGM bleibt damit Vierte.

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Regionenliga

Trotz einer guten ersten Hälfte verlor der TSV Deizisau beim SV Winnenden mit 0:2. Die Deizisauerinnen fanden gut ins Spiel und unterbanden die langen Bälle der Gastgeberinnen. Kurz vor der Pause geriet Deizisau nach einem Ballverlust im eigenen Aufbau dennoch in Rückstand: Clarissa Böckle traf zum 1:0 für den SV. Nach dem Wechsel ließ der TSV Chancen zum Ausgleich ungenutzt. In der 68. Minute erhöhte Yvonne Stecher auf 2:0. Da auch die Konkurrenz nicht entscheidend punktete, bleibt der Abstand der Deizisauerinnen zum Abstiegsrelegationsplatz bei vier Punkten.

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