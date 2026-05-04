Frauenfußball im Kreis Esslingen SGM verpasst den Sprung auf Rang drei
Die SGM Wendlingen/Ötlingen unterliegt in der Frauenfußball-Landesliga dem SV Hoffeld mit 1:2 – und Regionenligist TSV Deizisau verliert beim Favoriten SV Winnenden mit 0:2.
Die SGM Wendlingen/Ötlingen unterliegt in der Frauenfußball-Landesliga dem SV Hoffeld mit 1:2 – und Regionenligist TSV Deizisau verliert beim Favoriten SV Winnenden mit 0:2.
Für die Frauenfußballteams der Region lief das Wochenende nicht optimal. In der Landesliga verlor die SGM Wendlingen/Ötlingen beim Tabellenachten SV Hoffeld mit 1:2 und verpasste den Sprung auf Platz drei. Die Regionenliga-Kickerinnen des TSV Deizisau hielten beim Dritten SV Winnenden lange mit, unterlagen den Favoritinnen am Ende aber mit 0:2.