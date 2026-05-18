Frauenfußball im Kreis Esslingen TSV Deizisau schafft Klassenverbleib in der Regionenliga
Durch das 5:1 in Münchingen sind die Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau durch, auch Landesligist SGM Wendlingen/Ötlingen gewinnt.
Durch das 5:1 in Münchingen sind die Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau durch, auch Landesligist SGM Wendlingen/Ötlingen gewinnt.
Erleichterung pur bei den Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau: Durch den 5:1-Sieg beim TSV Münchingen III und die gleichzeitige 4:6-Niederlage der SGM Oppenweiler/Sulzbach II bei der Schorndorf haben sie vorzeitig den Klassenverbleib geschafft. Die Landesliga-Frauen der SGM Wendlingen/Ötlingen freuten sich ebenfalls, und zwar über den 1:0-Erfolg bei Schlusslicht FC Ellwangen, wodurch das Team auf Platz drei kletterte.