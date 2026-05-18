Frauenfußball im Kreis Esslingen: TSV Deizisau schafft Klassenverbleib in der Regionenliga

Erleichterung pur bei den Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau: Durch den 5:1-Sieg beim TSV Münchingen III und die gleichzeitige 4:6-Niederlage der SGM Oppenweiler/Sulzbach II bei der Schorndorf haben sie vorzeitig den Klassenverbleib geschafft. Die Landesliga-Frauen der SGM Wendlingen/Ötlingen freuten sich ebenfalls, und zwar über den 1:0-Erfolg bei Schlusslicht FC Ellwangen, wodurch das Team auf Platz drei kletterte.

Landesliga Die SGM Wendlingen/Ötlingen erwischte einen perfekten Start, bereits in der 2. Minute brachte Jenny Schmid ihr Team mit 1:0 in Führung. Es sollte der einzige Treffer der Partie bleiben. Die SGM passte zunehmend ihr Spiel dem des Gegners an und fand nicht immer zu ihrem gewohnten Rhythmus. Trotzdem erspielte sich das Team zahlreiche gute Chancen, ließ jedoch alle ungenutzt. Dass das Ergebnis nicht höher ausfiel, lag vor allem an der starken Ellwanger Torhüterin Pia Dinser.

Der FV 09 Nürtingen hat derweil durch den 3:1-Sieg im Spitzenspiel beim TGV Dürrenzimmern die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga klargemacht.

Regionenliga

Von Beginn an zeigten die Deizisauerinnen, dass sie unbedingt die drei Punkte mit nach Deizisau holen wollen. In der 28. Minute verlängerte Fabienne Siegel den Ball nach einem Abstoß und Anna Koch verwandelte nach einem Solo zum 1:0-Führungstreffer für die Dezisauerinnen. In der 41. Minute spielte Julia Knoblauch nach einem starken Dribbling über die Außenseite den Ball flach in den Rückraum und Koch erhöhte auf 2:0. Nur drei Minuten später wiederholte sich dieser Spielzug und nach erneuter Vorlage von Knoblauch erhöhte Koch auf 3:0.

Auch nach dem Wechsel ließen die Deizisauerinnen nicht nach, in der 60. Minute bereitete Knoblauch nach Balleroberung nicht vor, sondern traf selbst zum 4:0. Und zehn Minuten später erhöhte sie nach einem Doppelpass auf 5:0. Münchingens Ruby Cernjul gelang in der 72. Minute noch eine Ergebniskorrektur zum 1:5 – aber die Deizisauerinnen feierten.