Frauenfußball in der Region TSV Deizisau holt wichtige Punkte
Während die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen nicht über ein 1:1 hinauskommen, holt Regionenligist TSV Deizisau i einen wichtigen 1:0-Sieg beim Schlusslicht.
Während die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen nicht über ein 1:1 hinauskommen, holt Regionenligist TSV Deizisau i einen wichtigen 1:0-Sieg beim Schlusslicht.
Während die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen nicht über ein 1:1 gegen den abstiegsbedrohten FV Bellenberg hinauskamen, holte Regionenligist TSV Deizisau im Kampf um den Klassenverbleib einen wichtigen 1:0-Sieg beim Schlusslicht SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch. Dadurch kletterte Deizisau auf den sicheren Platz neun.