Frauenfußball in der Region: TSV Deizisau holt wichtige Punkte

Während die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen nicht über ein 1:1 gegen den abstiegsbedrohten FV Bellenberg hinauskamen, holte Regionenligist TSV Deizisau im Kampf um den Klassenverbleib einen wichtigen 1:0-Sieg beim Schlusslicht SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch. Dadurch kletterte Deizisau auf den sicheren Platz neun.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Kreisliga A SC Altbach verschafft sich Luft nach unten Die Kreisliga-A-Fußballer des SC Altbach gewinnen mit 1:0 gegen den Vorletzten SG Eintracht Sirnau. Frauen – Landesliga Die SGM Wendlingen/Ötlingen schmerzte der Punktverlust nur insofern, dass sie auf den 5. Platz abrutschte – einer der vorderen beiden Ränge ist kaum noch zu erreichen. Lea Micko brachte ihr Team bereits in der 6. Minute in Führung, in der 58. Minute traf Nadine Weixler für den FV Bellenberg.

Regionenliga

Nach der zu passiv vorgetragenen ersten Hälfte mit einigen Chancen für die Gegnerinnen belohnten sich die Fußballerinnen des TSV Deizisau für einen kämpferisch besseren zweiten Durchgang und gewannen bei der SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch. In der 59. Minute erkämpfte Marina Barth den Ball und über Anna Koch gelang Claudia Lopes ein starkes Zuspiel in die Tiefe. Julia Knoblauch verwandelte daraufhin ins Eck. Dank der gemeinsamen Teamleistung gelang es den Deizisauerinnen, die Führung zu halten und die wichtigen drei Punkte im Abstiegskampf mitzunehmen.