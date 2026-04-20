 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. TSV Deizisau holt wichtige Punkte

Frauenfußball in der Region TSV Deizisau holt wichtige Punkte

Frauenfußball in der Region: TSV Deizisau holt wichtige Punkte
1
Die Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau klettern auf Rang neun. Foto:  

Während die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen nicht über ein 1:1 hinauskommen, holt Regionenligist TSV Deizisau i einen wichtigen 1:0-Sieg beim Schlusslicht.

Während die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen nicht über ein 1:1 gegen den abstiegsbedrohten FV Bellenberg hinauskamen, holte Regionenligist TSV Deizisau im Kampf um den Klassenverbleib einen wichtigen 1:0-Sieg beim Schlusslicht SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch. Dadurch kletterte Deizisau auf den sicheren Platz neun.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball – Kreisliga A: SC Altbach verschafft sich Luft nach unten

Fußball – Kreisliga A SC Altbach verschafft sich Luft nach unten

Die Kreisliga-A-Fußballer des SC Altbach gewinnen mit 1:0 gegen den Vorletzten SG Eintracht Sirnau.

Frauen – Landesliga

Die SGM Wendlingen/Ötlingen schmerzte der Punktverlust nur insofern, dass sie auf den 5. Platz abrutschte – einer der vorderen beiden Ränge ist kaum noch zu erreichen. Lea Micko brachte ihr Team bereits in der 6. Minute in Führung, in der 58. Minute traf Nadine Weixler für den FV Bellenberg.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball – Verbandsliga: „Die gewisse Lockerheit ist wieder da“ – FCE feiert dritten Sieg in Serie

Fußball – Verbandsliga „Die gewisse Lockerheit ist wieder da“ – FCE feiert dritten Sieg in Serie

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen bezwingen den Vierten Sf Dorfmerkingen mit 1:0 – und machen einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Abstieg.

Regionenliga

Nach der zu passiv vorgetragenen ersten Hälfte mit einigen Chancen für die Gegnerinnen belohnten sich die Fußballerinnen des TSV Deizisau für einen kämpferisch besseren zweiten Durchgang und gewannen bei der SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch. In der 59. Minute erkämpfte Marina Barth den Ball und über Anna Koch gelang Claudia Lopes ein starkes Zuspiel in die Tiefe. Julia Knoblauch verwandelte daraufhin ins Eck. Dank der gemeinsamen Teamleistung gelang es den Deizisauerinnen, die Führung zu halten und die wichtigen drei Punkte im Abstiegskampf mitzunehmen.

Weitere Themen

Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II hat es in der eigenen Hand

Handball – Untere Klassen TSV Neuhausen II hat es in der eigenen Hand

Der Landesligist gewinnt nach zuvor drei Niederlagen mit 34:25 gegen den TSV Heiningen II.
Von Sigor Paesler
Fußball – Nachspiel: Von Sorgenkindern und neuen Hoffnungen

Fußball – Nachspiel Von Sorgenkindern und neuen Hoffnungen

Verbandsligist FC Esslingen gewinnt das dritte Spiel in Serie und startet das große Rechnen. Die Berkheimer würden gerne die Hin- in Rückrunde umbenennen.
Von Robin Kern
Frauenfußball in der Region: TSV Deizisau holt wichtige Punkte

Frauenfußball in der Region TSV Deizisau holt wichtige Punkte

Während die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen nicht über ein 1:1 hinauskommen, holt Regionenligist TSV Deizisau i einen wichtigen 1:0-Sieg beim Schlusslicht.
Von unserer Redaktion
Tischtennis im Kreis Esslingen: Neuhausen bleibt drin, Wendlingen steigt wohl auf

Tischtennis im Kreis Esslingen Neuhausen bleibt drin, Wendlingen steigt wohl auf

Bei den Teams der Tischtennis-Landesklasse herrscht aus unterschiedlichen Gründen Zufriedenheit.
Von Max Blon
Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern lässt nicht viel anbrennen

Handball – Regionalliga HSG Ostfildern lässt nicht viel anbrennen

Den Regionalliga-Handballern der HSG Ostfildern gelingt im Duell gegen die HSG Willstätt/Hanauerland ein 43:35-Sieg. Indes ist bei der HSG die Kaderplanung abgeschlossen.
Von Kerstin Dannath
Fußball – Kreisliga A: SC Altbach verschafft sich Luft nach unten

Fußball – Kreisliga A SC Altbach verschafft sich Luft nach unten

Die Kreisliga-A-Fußballer des SC Altbach gewinnen mit 1:0 gegen den Vorletzten SG Eintracht Sirnau.
Von Lilli Heinrich
Fußball – Landesliga: FV Neuhausen verliert nach starkem Kampf

Fußball – Landesliga FV Neuhausen verliert nach starkem Kampf

Der FV Neuhausen unterliegt in der Fußball-Landesliga in einem spannenden Spiel dem 1. FC Eislingen mit 1:4 und muss den Blick weiter nach unten richten.
Von Jochen Gut
Handball – Zusammenfassung: Manuel Späth feiert ersten Sieg als Interimscoach

Handball – Zusammenfassung Manuel Späth feiert ersten Sieg als Interimscoach

Die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnen bei der SG BBM Bietigheim II mit 36:27 – und sammeln beim Debüt von Interimscoach Manuel Späth wichtige Punkte.
Von Robin Kern
Amateurfußball – Zusammenfassung: Des einen Freud ist des anderen Leid

Amateurfußball – Zusammenfassung Des einen Freud ist des anderen Leid

Fußball-Bezirksligist TSV Berkheim ist auf einem guten Weg raus aus der roten Zone. Für den FV Plochingen wird es schwer, den Abstieg in die Kreisliga A noch zu verhindern.
Von Horst Reutter
25. Liwa-Laufevent: Emotionaler Zieleinlauf nach 42 Kilometern

25. Liwa-Laufevent Emotionaler Zieleinlauf nach 42 Kilometern

Beim 25. Marathon beim Liwa-Laufevent in Lichtenwald ist niemand schneller als Julia Wieszt. Die 33-Jährige schafft die Strecke in 3:10:06 Stunden.
Von Philipp Braitinger
Weitere Artikel zu Frauenfußball Landesliga Württemberg
 
 