Frauenhaus in Herrenberg Wo Frauen Schutz finden können
Gewalt gegen Frauen und Mädchen nimmt zu – der Landkreis Böblingen bietet Betroffenen ab Ende 2027 eine geschützte Anlaufstelle an.
Gewalt gegen Frauen und Mädchen nimmt zu – der Landkreis Böblingen bietet Betroffenen ab Ende 2027 eine geschützte Anlaufstelle an.
Im Kreis Böblingen wird es voraussichtlich bis zum Jahresende 2027 wieder ein Frauen- und Kinderhaus geben. Dort sollen bis zu 25 Personen unterkommen können – auch Frauen mit Söhnen über 14 Jahren. Bei der Einrichtung handelt es sich um ein „Open House“. Das bedeutet, dass die Adresse des Hauses nicht geheim gehalten wird. Damit soll es den Frauen erleichtert werden, am normalen Leben teilzunehmen. Wohnungen, in denen Frauen unterkommen, die durch die Gewalt von Männern um ihr Leben bangen müssen, sollen in Zukunft auch noch zur Verfügung gestellt werden.