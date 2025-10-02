Es muss nicht immer Tracht sein. Manchmal reicht auch eine gute Ausrede: „Mei Dirndl is in da Wäsch“ – mit diesem Shirt-Spruch feiern Trendverweigerinnen die Ladys Night.
02.10.2025 - 23:13 Uhr
Männer müssen draußen bleiben! Auf der Empore des Schwabenbräu-Zelts Schwabenwelt sind am Donnerstagabend, da der VfB Stuttgart in Basel verliert, die Frauen in einem abgesperrten Bereich ganz unter sich. Festwirt Michael Wilhelmer meldet für die Premiere seiner Ladys-Night (Motto: „High Heels & Hendl“): Ausgebucht!