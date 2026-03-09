Frauenstreik in Esslingen: Vor dem Esslinger Rathaus hat sich am Montagnachmittag eine größere Menge versammelt. Eindrücke von vor Ort.
10.03.2026 - 09:27 Uhr
Rund 200 Frauen haben am Montagnachmittag vor dem Esslinger Rathaus lautstark demonstriert. „Ein Streiktag bedeutet, wir legen die Arbeit nieder – bezahlte Arbeit dort, wo es möglich ist – aber auch unbezahlte Arbeit. Care-Arbeit, Haushalt und Organisieren: all das, was sonst selbstverständlich von uns erwartet wird“, erklärte eine der Mitorganistorinnen des Frauenstreiks, Martha Dervisi, zu Beginn der Veranstaltung um 16 Uhr.