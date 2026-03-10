Kochen, putzen, Kinder betreuen – um ihre unbezahlte Arbeit sichtbar zu machen, gingen in Stuttgart hunderte Frauen auf die Straße.
10.03.2026 - 10:37 Uhr
,,Care-Woche? Nein, danke!“ und „Macker entmachten“ heißt es auf zwei der vielen Schilder, die am 9. März auf dem Stuttgarter Schlossplatz in die Luft gehalten werden. Etwa 500 Personen sind an diesem Tag zum Frauenstreik gekommen, der vom Töchterkollektiv und anderen Organisationen in über 80 Städten kurz nach dem internationalen Weltfrauentag veranstaltet wird.