In mehr als 80 Städten gehen am 9. März Frauen auf die Straße, um zu zeigen, was sie meist im Hintergrund leisten. Auch auf dem Stuttgarter Schlossplatz ist ein Frauenstreik geplant.
06.03.2026 - 12:24 Uhr
Frauen leisten einen großen Anteil an der sogenannten Care-Arbeit. Das umfasst Aufgaben in der Kindererziehung und im Haushalt wie Kochen, Putzen, Einkaufen, den Überblick über Termine bewahren, planen und noch vieles mehr. Oft wird dabei aber übersehen, was Frauen meist im Hintergrund erledigen.