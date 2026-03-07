Nur jeder fünfte neue Ausbildungsvertrag im Handwerk der Region Stuttgart ist von einer Frau unterschrieben. In den Köpfen vieler Menschen gelten handwerklich-technische Berufe nach wie vor als Männerdomäne. Dabei zeigen regelmäßig Handwerkerinnen, dass sie erfolgreich sind: Als jahrgangsbeste Gesellinnen, als beste Meisterinnen oder als Unternehmerinnen. Es gibt nicht den einen Weg, der ins Handwerk führt. Um anderen Frauen Mut zu machen, ihren Weg ins Handwerk zu finden, stellt die Handwerkskammer Region Stuttgart zum Internationalen Frauentag vier erfolgreiche Handwerkerinnen aus der Regionvor. Eine davon ist Katja Ehle aus Deizisau.