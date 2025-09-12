Blau oder Rot – das ist die Frage, die sich Fußballfans aus Stuttgart irgendwann in ihrem Leben stellen müssen. Oder gucken die Kickers-Spieler auch VfB-Spiele?
12.09.2025 - 11:08 Uhr
Lange ist es her, dass die Stuttgarter Kickers und der VfB Stuttgart sportlich auf Augenhöhe agiert haben. Der Club von der Waldau nimmt in diesem Jahr erneut Anlauf und versucht den Sprung in die Drittklassigkeit. Der VfB Stuttgart hingegen hat sich zuletzt konsolidiert und will in diesem Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben – ob es erneut für einen europäischen Wettbewerb reicht, wird sich zeigen.