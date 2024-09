Deutsches Kriegsschiff erstmals seit 20 Jahren in Taiwanstraße unterwegs

Über die Route der „Baden-Württemberg“ und des Einsatzgruppenversorgers „Frankfurt am Main“ herrschte lange Schweigen von offizieller Seite. Erst eine Bestätigung schaffte Klarheit.

red/dpa 13.09.2024 - 12:40 Uhr

Die Fregatte „Baden-Württemberg“ ist in die Meerenge zwischen China und Taiwan eingefahren. Positionsdaten auf Internetplattformen zeigten das Schiff um die Mittagszeit in der sogenannten Taiwanstraße. Mit dabei war demnach der deutsche Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“. Damit ist erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder ein deutsches Kriegsschiff auf der Route unterwegs, die China zu seinem Gebiet zählt, andere Länder jedoch als internationale Gewässer betrachten.