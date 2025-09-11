Freibad-Bilanz in Leonberg So lief der Sommer im Leobad
Das Leobad geht in die Winterpause: Trotz eines regnerischen Sommers war die Saison gut besucht. Die SPD sorgt sich derweil um Regelverstöße im Bad - die Stadt bezieht klare Position.
Die Liegewiesen leeren sich, die Sonnenschirme wandern zurück ins Lager: Die Saison im Leonberger Leobad geht am Sonntag zu Ende. Zeit, Bilanz zu ziehen: Wie lief die Saison? Welche Probleme gab es? Und wie reagiert die Stadt auf die Bedenken der SPD-Fraktion rund um Sicherheit und Stimmung im Bad?