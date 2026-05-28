Freibad Böblingen „Sind beschissen“ - Besucher ärgern sich über neue Öffnungszeiten
Das Böblinger Freibad unterbricht unter der Woche von 9 bis 11 Uhr den Badebetrieb und macht abends früher zu. Das kommt bei vielen Besuchern nicht gut an.
Das Böblinger Freibad unterbricht unter der Woche von 9 bis 11 Uhr den Badebetrieb und macht abends früher zu. Das kommt bei vielen Besuchern nicht gut an.
Es sind Pfingstferien, die Sonne brennt und das Thermometer nähert sich schon am Vormittag der 30-Grad-Marke. Vor dem Böblinger Freibad hat sich am Dienstag eine Schlange gebildet. Die Menschen warten darauf, dass es 11 Uhr wird und sie das Bad betreten dürfen. Dass sie zu dieser Uhrzeit auf Einlass warten, ist neu. In der Vergangenheit hatte das Freibad durchgehend geöffnet.