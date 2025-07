Das Freibad in Sillenbuch zählt mit seinen zwei Becken zwar zu den eher überschaubareren Bädern in Stuttgart, dafür ist es für bestimmte Zielgruppen das ideale Bad. So haben Familien mit Kindern hier viele Möglichkeiten, Spaß zu haben. Nachmittags finden sich auch Schüler:innen ein. Zudem stehen manche Anwohner:innen aus der umliegenden Wohnsiedlung laut Angaben des Badleiters schon um 7 Uhr morgens mit Bademantel am Eingang bereit.

Erreichbarkeit mit den Öffis

Die nächste Stadtbahnhaltestelle zum Freibad Sillenbuch ist die Station Silberwald. Dort halten die U7 und die U8. Der Fußweg zum Freibad führt durch eine Wohnsiedlung und dauert ungefähr acht Minuten.

Lesen Sie auch

Schattenplätze und Liegewiesen

Generell ist es ein kleineres Bad, und dementsprechend ist auch die Liegewiese von der Größe her überschaubar. Ein großer Baum ermöglicht fast über den ganzen Tag einen Schattenplatz. Man kann sich sonst auch beim Personal kostenlos Sonnenschirme ausleihen. Diese sind an sonnigen Tagen bis Mittag meistens vergeben. Daher lohnt es sich, früh nach einem Schirm zu fragen.

Pommes-Barometer

Zum Besuch des Freibads in Sillenbuch gehört immer auch dazu, dass man an der kontroversen Diskussion um die fehlenden Freibad-Pommes teilnimmt. Laut Angaben einer Mitarbeiterin hat es diese seit der Eröffnung des Bades vor 50 Jahren noch nie gegeben. Warum das der Fall ist, ist sicherlich Teil des Mysteriums. Am Kiosk selbst erhält man auch häufig unterschiedliche Antworten. Manchmal ist es so, dass die Anwohner etwas gegen den Geruch hätten. Manchmal hat es aber auch gesundheitliche Gründe. Denn es gibt stattdessen verträglichere Kost. Unter anderem vegane Hotdogs und vegane Currywurst. Aber auch Schnitzel und Fleischküchle (nicht vegan). Was die fehlenden Pommes wieder gut macht, ist zudem die Süßitüte, die es für einen Euro gibt.

Sportmöglichkeiten

Für sportliche Aktivitäten außerhalb des Wassers gibt es Tischtennisplatten. In dem Mehrzweckbecken werden Bahnen für Schwimmer:innen abgesperrt. Das Becken ist 1,80 Meter tief.

Spaßfaktor

Den größten Spaß werden im Freibad Sillenbuch sicherlich die jungen Besucher:innen haben. Das Kinderbecken hat eine Babymulde, in der man auch mit Kleinkindern Spaß hat. Zudem gibt es Spritzfontänen und zwei kleine Rutschmöglichkeiten. Das Becken liegt im Schatten, und man hat daneben als Eltern Sitzmöglichkeiten. Zudem kann man für die Kinder Spielsachen kostenlos ausleihen. Das große Becken ist hingegen schnell überfüllt.

Gut zu wissen

Wer an einem sonnigen Tag die langen Schlangen in den Freibädern der Innenstadt vermeiden will, für den lohnt es sich sicherlich, den Weg nach Sillenbuch auf sich zu nehmen. Gerade vormittags kommt man ohne Warteschlange auch an den Wochenenden zügig ins Bad und bekommt vielleicht noch einen Sonnenschirm.