Freibad Holzgerlingen Mehr Sicherheit: Ein Rettungsturm wie bei Baywatch
Das Waldfreibad Holzgerlingen wird chic gemacht: Ein neuer Eingangsbereich samt elektronischem Ticketing soll kommen. Für Online-Käufer gibt es einen Preisnachlass.
Das Waldfreibad Holzgerlingen wird chic gemacht: Ein neuer Eingangsbereich samt elektronischem Ticketing soll kommen. Für Online-Käufer gibt es einen Preisnachlass.
Spätestens Ende April, Anfang Mai öffnen die ersten Freibäder. Dann soll auch das Waldfreibad Holzgerlingen wieder öffnen – mit einigen Neuerungen. Künftig können Gäste dieses Bades ihr Ticket online kaufen, meldet die Kommune. Dazu wird gerade ein neuer Eingangsbereich mit neuem Zugangssystem gebaut. Ins Waldfreibad kommt man ab der kommenden Badesaison über ein übliches Kassenhaus, das täglich von 11.30 bis 18.30 Uhr geöffnet sein wird, sowie zusätzlich durch eine motorgetriebene Doppeldrehkreuzanlage. Die neue Zugangsanlage wird gegen Ende April montiert. Fertig wird der Eingangsbereich dann pünktlich zu Beginn der Badesaison am 1. Mai, versprechen die Planer.