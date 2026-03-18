Spätestens Ende April, Anfang Mai öffnen die ersten Freibäder. Dann soll auch das Waldfreibad Holzgerlingen wieder öffnen – mit einigen Neuerungen. Künftig können Gäste dieses Bades ihr Ticket online kaufen, meldet die Kommune. Dazu wird gerade ein neuer Eingangsbereich mit neuem Zugangssystem gebaut. Ins Waldfreibad kommt man ab der kommenden Badesaison über ein übliches Kassenhaus, das täglich von 11.30 bis 18.30 Uhr geöffnet sein wird, sowie zusätzlich durch eine motorgetriebene Doppeldrehkreuzanlage. Die neue Zugangsanlage wird gegen Ende April montiert. Fertig wird der Eingangsbereich dann pünktlich zu Beginn der Badesaison am 1. Mai, versprechen die Planer.

Verkürzte Wartezeiten mit neuem Zugangssystem Das neue Zugangssystem soll die Wartezeiten verkürzen und nebenbei auch Besucherströme und -zahlen erfassen. Schon ab dem 26. März können online Tickets gekauft werden, die etwas günstiger sind. Die Saisonkarte für eine erwachsene Person kostet online beispielsweise 85 Euro, vor Ort an der Kasse 90 Euro. Dieser Preisunterschied soll zumindest in diesem Jahr und vorerst bleiben, um das Online-Ticket zu bewerben. Neuer Rettungsschwimmerturm wird gebaut Die Kommune investiert auch in die Sicherheit: Gebaut wird ein neuer Rettungsschwimmerturm, der einen deutlich besseren Blick auf die Schwimmbecken und den Eingangsbereich bietet. Nicht ganz wie bei Baywatch – der amerikanischen Rettungsschwimmerserie – aber doch ein Hingucker für die Badegäste. Man darf gespannt sein, wie hoch und auffällig der Turm wird. Die Fläche dafür ist bereits von Sträuchern befreit, im nächsten Schritt wird das Fundament eingesetzt.