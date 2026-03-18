 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Mehr Sicherheit: Ein Rettungsturm wie bei Baywatch

Freibad Holzgerlingen Mehr Sicherheit: Ein Rettungsturm wie bei Baywatch

Freibad Holzgerlingen: Mehr Sicherheit: Ein Rettungsturm wie bei Baywatch
1
Noch ist alles abgesperrt – aber Anfang Mai soll alles fertig sein. Foto: Holzgerlingen

Das Waldfreibad Holzgerlingen wird chic gemacht: Ein neuer Eingangsbereich samt elektronischem Ticketing soll kommen. Für Online-Käufer gibt es einen Preisnachlass.

Böblingen: Carola Stadtmüller (cas)

Spätestens Ende April, Anfang Mai öffnen die ersten Freibäder. Dann soll auch das Waldfreibad Holzgerlingen wieder öffnen – mit einigen Neuerungen. Künftig können Gäste dieses Bades ihr Ticket online kaufen, meldet die Kommune. Dazu wird gerade ein neuer Eingangsbereich mit neuem Zugangssystem gebaut. Ins Waldfreibad kommt man ab der kommenden Badesaison über ein übliches Kassenhaus, das täglich von 11.30 bis 18.30 Uhr geöffnet sein wird, sowie zusätzlich durch eine motorgetriebene Doppeldrehkreuzanlage. Die neue Zugangsanlage wird gegen Ende April montiert. Fertig wird der Eingangsbereich dann pünktlich zu Beginn der Badesaison am 1. Mai, versprechen die Planer.

 

Verkürzte Wartezeiten mit neuem Zugangssystem

Das neue Zugangssystem soll die Wartezeiten verkürzen und nebenbei auch Besucherströme und -zahlen erfassen. Schon ab dem 26. März können online Tickets gekauft werden, die etwas günstiger sind. Die Saisonkarte für eine erwachsene Person kostet online beispielsweise 85 Euro, vor Ort an der Kasse 90 Euro. Dieser Preisunterschied soll zumindest in diesem Jahr und vorerst bleiben, um das Online-Ticket zu bewerben.

Neuer Rettungsschwimmerturm wird gebaut

Die Kommune investiert auch in die Sicherheit: Gebaut wird ein neuer Rettungsschwimmerturm, der einen deutlich besseren Blick auf die Schwimmbecken und den Eingangsbereich bietet. Nicht ganz wie bei Baywatch – der amerikanischen Rettungsschwimmerserie – aber doch ein Hingucker für die Badegäste. Man darf gespannt sein, wie hoch und auffällig der Turm wird. Die Fläche dafür ist bereits von Sträuchern befreit, im nächsten Schritt wird das Fundament eingesetzt.

Weitere Themen

Geburtshilfe in Leonberg: Vor dem Aus: Was genau ist eigentlich ein hebammengeführter Kreißsaal?

Geburtshilfe in Leonberg Vor dem Aus: Was genau ist eigentlich ein hebammengeführter Kreißsaal?

Die Geburtshilfe in Leonberg schließt Ende März und mit ihr der hebammengeführte Kreißsaal. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem besonderen Angebot?
Von Ulrike Otto
Legendäre Disco in Leonberg: „Zweimal im Monat war Pflicht“: Netz-Reaktionen zu den Nachtschicht-Überresten

Legendäre Disco in Leonberg „Zweimal im Monat war Pflicht“: Netz-Reaktionen zu den Nachtschicht-Überresten

Der Bericht zu den Überbleibseln der Leonberger Disco Nachtschicht weckt bei vielen Erinnerungen. Hier gibt’s den Rundblick darüber, was die Menschen mit der Location verbinden.
Von Marius Venturini
Medizinische Versorgung: Am 8. Mai ist der große Umzugstag am Herrenberger Klinikum

Medizinische Versorgung Am 8. Mai ist der große Umzugstag am Herrenberger Klinikum

Die Krankenhausgeschichte der Gäustadt wird mit dem neuen Medizinkonzept neu geschrieben. Vieles ist bekannt, manches neu: In Herrenberg gibt es keine 24-Stunden-Notaufnahme mehr.
Von Käthe Ruess
Trübung – aber kein Abkochgebot: Störung im Wasserbehälter: Trinkwasser in Böblingen wird zur Sicherheit gechlort

Trübung – aber kein Abkochgebot Störung im Wasserbehälter: Trinkwasser in Böblingen wird zur Sicherheit gechlort

Das Trinkwasser im Bereich „Galgenbuckel“ könnte trüb sein, warnen die Stadtwerke Böblingen. Es bestehe aber kein Abkochgebot. Die Ursache ist eine technische Störung.
Von Carola Stadtmüller
Nach Sexualdelikt auf dem Flugfeld: Staatsanwalt will schnelle Anklage – Wie ist das Sicherheitsgefühl vor Ort?

Nach Sexualdelikt auf dem Flugfeld Staatsanwalt will schnelle Anklage – Wie ist das Sicherheitsgefühl vor Ort?

Zwei Jugendliche sollen vergangene Woche auf dem Böblinger Flugfeld eine 17-Jährige vergewaltigt haben. Was macht das mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort?
Von Eddie Langner
Infrastrukturprojekt in Nufringen: Netze BW investiert eine Million Euro in Nufringen

Infrastrukturprojekt in Nufringen Netze BW investiert eine Million Euro in Nufringen

In Nufringen werden drei Umspannstationen gebaut und Teile des Mittelspannungsnetzes erneuert.
Von Ulrich Stolte
Holzgerlingen: Obwohl privat geböllert wurde: Silvester-Feuerwerk für alle wird wiederholt

Holzgerlingen Obwohl privat geböllert wurde: Silvester-Feuerwerk für alle wird wiederholt

Das zentrale Silvester-Feuerwerk in Holzgerlingen soll wiederholt werden. Ein Experte erteilt teuren Drohnen- und Lasershows eine klare Absage.
Von Melissa Schaich
A 81 in Sindelfingen und Böblingen: Neue Unterführung am Breuningerland öffnet bald – Sperrung am Donnerstag

A 81 in Sindelfingen und Böblingen Neue Unterführung am Breuningerland öffnet bald – Sperrung am Donnerstag

Die neue Unterführung zwischen Sindelfingen und Böblingen – direkt am Breuningerland – öffnet Ende der Woche. Was Autofahrer wissen müssen.
Von Julia Theermann
Artenschutz in Weil der Stadt: Amphibien in Schockstarre: Wenn eine Anpassung zur tödlichen Falle wird

Artenschutz in Weil der Stadt Amphibien in Schockstarre: Wenn eine Anpassung zur tödlichen Falle wird

Die Reise von Amphibien zu ihren Laichgewässern ist voller Gefahren. Der Verein Vogel- und Naturfreunde Merklingen kämpft für Frösche und Kröten. Wir waren dabei.
Von Annette Frühauf
Sportplatz in Leonberg: Unbekannter beschädigt Rasen, Geländer und Flutlicht

Sportplatz in Leonberg Unbekannter beschädigt Rasen, Geländer und Flutlicht

Die Polizei ermittelt wegen einer zerstörerischen Fahrt auf dem Sportgelände „ Am Wäschbach“ in Leonberg-Höfingen: Der Schaden ist enorm.
Von Franziska Kleiner
Weitere Artikel zu Holzgerlingen Freibad
 
 