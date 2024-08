Zwei Männer sind am Donnerstag in einem Freibad in Göppingen aufeinander losgegangen. Zuvor soll ein Unbekannter den achtjährigen Sohn des einen Mannes sexuell belästigt haben. Bei seinem Kontrahenten handelte es sich um den Stiefvater des Jungen.

Robert Korell 30.08.2024 - 14:52 Uhr

In Göppingen ist am Donnerstagnachmittag in einem Freibad offenbar ein Kind belästigt worden, zudem gingen zwei Männer aufeinander los. Die Polizei ermittelt, wie ein Sprecher am Freitag berichtet.