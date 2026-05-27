Die ganze Region schwitzt. Ein neuer Sonnenschirm für den Sandbereich im Herrenberger Freibad verbessert nun die Aufenthaltsqualität für Familien.

Pünktlich zum Start der Freibadsaison gibt es im Sandbereich des Herrenberger Freibads nun einen neuen großen Sonnenschirm. Familien und Kinder profitieren damit ab sofort von einem zusätzlichen schattigen Aufenthaltsbereich direkt am beliebten Sandspielbereich. Gerade jetzt bei den heißen Temperaturen kommt der Schirm gerade richtig.

Die Idee für den neuen Sonnenschutz entstand direkt aus der Bürgerschaft heraus: Frau Promartin sammelte im Freibad insgesamt 105 Unterschriften für einen größeren Sonnenschutz im Sandbereich. Ziel war es, insbesondere Kindern und Familien an heißen Sommertagen mehr Schatten und damit angenehmere Aufenthaltsbedingungen zu ermöglichen.

Hauptamt und Ehrenamt ziehen an einem Strang

Die Bürgerstiftung Herrenberg erklärte sich früh bereit, das Vorhaben finanziell zu unterstützen. Die DLRG unterstützte gemeinsam mit dem Team Beteiligung & Engagement die Antragstellung und Begleitung des Projekts. Die Stadtwerke Herrenberg als Betreiber des Freibads übernahmen die organisatorische Umsetzung – von der Bestellung des Sonnenschirms über die Montage bis hin zur künftigen Pflege.

Der neue Sonnenschirm wurde passend zu den bereits bestehenden Schirmen im Freibad ausgewählt und ist inzwischen fest installiert. Damit steht Familien und Kindern nun dauerhaft ein zusätzlicher schattiger Platz zum Spielen, Sandburgenbauen und Verweilen zur Verfügung. Das Projekt zeige beispielhaft, wie viel durch gemeinschaftliches Engagement vor Ort erreicht werden kann, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke.