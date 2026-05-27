Die ganze Region schwitzt. Ein neuer Sonnenschirm für den Sandbereich im Herrenberger Freibad verbessert nun die Aufenthaltsqualität für Familien.
27.05.2026 - 11:11 Uhr
Pünktlich zum Start der Freibadsaison gibt es im Sandbereich des Herrenberger Freibads nun einen neuen großen Sonnenschirm. Familien und Kinder profitieren damit ab sofort von einem zusätzlichen schattigen Aufenthaltsbereich direkt am beliebten Sandspielbereich. Gerade jetzt bei den heißen Temperaturen kommt der Schirm gerade richtig.