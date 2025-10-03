Freibad Ludwigsburg Hundeschwimmen in Ludwigsburg – ein Experiment mit Beagle Willy
Was macht eigentlich ein Hund beim Hundeschwimmen, der gar nicht schwimmen möchte? Redaktionshund Willy hat es ausprobiert.
Es ist schon gute Tradition im Freibad in Ludwigsburg-Hoheneck, dass zum Saisonende Hunde ihren Spaß dort haben dürfen. Vor elf Jahren wurde die Idee der Stadtwerke-Mitarbeiterin Manuela Kaiser erstmals umgesetzt, damals noch intern mit den Hunden der Kolleginnen und Kollegen. „Hunde haben in Ludwigsburg ja sonst kaum Gelegenheit, zu planschen oder gemeinsam irgendwo ohne Leine zu spielen. Also habe ich gefragt, ob man das Freibad zum Saisonende für Hunde öffnen kann und die Genehmigung bekommen“, erinnert sie sich. Und der Plan ging auch sonst auf: „Die Hunde, die hier sind, haben Spaß“, freut sich Kaiser.