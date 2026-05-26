Freibad Sindelfingen: Das sagen die Badegäste zum Rauchverbot

Eine Rauchschwade zieht über die Liegewiese des Sindelfinger Freibads. Ein älterer Herr in Badehose, die Haut sonnengebräunt, zieht genüsslich an seiner Zigarette. Ein paar Meter weiter entfernt verzieht eine Frau auf ihrem Badehandtuch verärgert das Gesicht, als der blaue Dunst in ihre Richtung weht. „Ist verboten? Ah, ’tschuldigung“, sagt der Mann, als er auf die neue Regelung hingewiesen wird. Offenbar hat er davon nichts mitbekommen. Grundsätzlich finde er ein Verbot aber okay. Es müsste eben nur einen Platz zum Rauchen geben.

„Doch, den gibt es. Die Raucherzone ist dahinten beim Injoy-Fitnesstudio“, sagt der Rettungsschwimmer Roland Pfister. Entgegen anderslautenden Behauptungen in den sozialen Medien, wo das Thema hitzig diskutiert wird, gilt im Badezentrum Sindelfingen also kein absolutes Rauchverbot.

Wie viele Freibäder im Land hat Sindelfingen das ab 1. Juni geltende neue Nichtraucherschutzgesetz bereits zur Eröffnung am 1. Mai umgesetzt. Die wahre Belastungsprobe begann am Pfingstwochenende, als mit den Temperaturen auch die Besucherzahlen in die Höhe schossen.

„Schwierig“, gestalte sich die Umsetzung des Verbots, berichtet Roland Pfister. Viele Gäste würden sich nicht daran halten und zum Rauchen hinter irgendwelchen Bäumen verschwinden. „Wenn wir jemand sehen, sprechen wir die Leute freundlich an und weisen sie auf die Raucherzone hin“, sagt der 59-Jährige, der sich mit seinem Team aber vorrangig um die Bäderaufsicht kümmern müsse. Für Kontrollgänge über die Liegewiesen bleibe da wenig Zeit. Immerhin: Konflikte mit uneinsichtigen Badegästen habe es bisher keine gegeben. „Wir sprechen die Leute freundlich an, und die meisten akzeptieren das Verbot“, berichtet Pfister.

Die Beschilderung der Raucherzone finden viele Gäste ausbaufähig

Diese Einschätzung bestätigt auch Konrad Hünerfeld, der Pressesprecher der Stadt Sindelfingen. „Zur Orientierung tragen insbesondere die Beschilderung sowie der ausgewiesene Raucherbereich gegenüber dem Kiosk Nord bei“, sagt Hünerfeld.

Die Beschilderung ist aber wohl noch ausbaufähig. An der Treppe, die beim Haupteingang zur Liegewiese hinunter führt, weist nämlich ein Schild darauf hin, dass Zigaretten, E-Zigaretten, Wasserpfeifen und Joints „auf dem gesamten Gelände nicht gestattet sind“. Ein Hinweis auf die Raucherzone fehlt.

Die meisten scheinen ohnehin achtlos an dem Schild vorbeizulaufen. „Das ist hier verboten? Ah, wussten wir nicht“, sagen zwei sichtlich verblüffte Frauen im Bikini, die ein paar Schritte vom Kinderbecken entfernt stehen und rauchen. Sie hätten sich etwas abseits gestellt, um niemanden zu stören, erzählen die beiden. Zugleich wollten sie aber auch in der Nähe bleiben, um ihre schlafenden Kinder im Auge zu behalten. „Ich denke, das ist falsch“, sagt deshalb eine der beiden Mütter, als sie erfährt, dass sie eigentlich zum Rauchen ans andere Ende des Badgeländes laufen müsste.

„Ich finde das Rauchverbot gut, aber man sollte die Raucherecken besser ausschildern“, sagt der 36-jährige Danes Braun. Der Gärtringer hat sich zum Qualmen an die Rückseite der Umkleidekabinen nahe dem Ausgang beim Kinderspielplatz zurückgezogen hat. Seine Frau passe gerade auf die Kinder auf, sagt der Familienvater.„Ich dachte, hier ist ein geschützter Platz, da stört man keinen“, erklärt er. Er findet, dass es mindestens vier oder fünf Raucherstationen geben sollte, damit Eltern immer möglichst nahe bei ihren Kindern sein können.

Ein Badegast findet das Rauchverbot „zum Kotzen“

Dass es nur eine Raucherzone gibt, stört auch eine Gruppe von vier Männern und einer Frau, die sich auf dem Beachvolleyballfeld ein Match liefert. „Zum Kotzen“, findet einer der Männer das Rauchverbot und findet auch, dass es hier mindestens zwei oder drei Raucherzonen geben müsste.

Bisher wurde aber eben nur eine eingerichtet. Dort, auf der Sandfläche nahe der Rückseite des Hallenbads, sitzt an diesem Vormittag nur eine kleine Gruppe Jugendlicher auf Liegestühlen. „Ich finde es echt schade“, ärgert sich einer der vier Jungs über das Verbot. Trotzdem kämen sie zum Rauchen immer zu der Stelle. „Wir halten uns an die Regeln“, sagt ein anderer. Er habe auch Verständnis dafür, dass man in der Nähe eines Kinderplanschbeckens nicht rauchen sollte.

Stillende Mutter ist froh über das Rauchverbot

Viel Schlimmer als die Regelung im Bad sei sowieso das nach den Ferien in Kraft tretende Rauchverbot an Schulen. „Da haben wir gar keine Zeit für die Pause mehr, weil wir dann zum Rauchen immer zehn Minuten laufen müssen“, schimpft einer der Jungs.

Rund 100 Metzer entfernt sitzt eine Gruppe von Eltern mit noch sehr jungen Kinder im Schatten eines Baums. Eine der Mütter stillt ihr drei Wochen altes Baby. Das Rauchverbot finden sie sehr positiv. „Letztes Jahr fand ich den Rauch hier schon sehr störend“, sagt die Mutter des Neugeborenen. „So viele Schattenplätze gibt es hier ja auch nicht, da will man nicht immer gleich wegziehen.“ Künftig muss sie das wohl auch nicht mehr. Dann ist es an den Rauchern, sich zu verziehen.