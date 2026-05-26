Freibad Sindelfingen Das sagen die Badegäste zum Rauchverbot
Das Land will Nichtraucher besser schützen und verbietet deshalb das Rauchen auch im Freibad. In Sindelfingen finden das nicht alle Badegäste in Ordnung.
Das Land will Nichtraucher besser schützen und verbietet deshalb das Rauchen auch im Freibad. In Sindelfingen finden das nicht alle Badegäste in Ordnung.
Eine Rauchschwade zieht über die Liegewiese des Sindelfinger Freibads. Ein älterer Herr in Badehose, die Haut sonnengebräunt, zieht genüsslich an seiner Zigarette. Ein paar Meter weiter entfernt verzieht eine Frau auf ihrem Badehandtuch verärgert das Gesicht, als der blaue Dunst in ihre Richtung weht. „Ist verboten? Ah, ’tschuldigung“, sagt der Mann, als er auf die neue Regelung hingewiesen wird. Offenbar hat er davon nichts mitbekommen. Grundsätzlich finde er ein Verbot aber okay. Es müsste eben nur einen Platz zum Rauchen geben.