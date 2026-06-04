Freibadsaison Böblingen kürzer auf – weichen Badegäste nach Sindelfingen aus?
Das Böblinger Freibad hat seine Öffnungszeiten eingeschränkt, Badegäste sind genervt. In den Besucherzahlen schlägt sich das bisher aber nicht nieder.
Das Böblinger Freibad hat seine Öffnungszeiten eingeschränkt, Badegäste sind genervt. In den Besucherzahlen schlägt sich das bisher aber nicht nieder.
Seit dieser Saison schließt das Böblinger Freibad vor allem aus Spargründen unter der Woche zwischen 9 und 11 Uhr und abends bereits um 19 Uhr. An den Wochenenden hat es durchgehend von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Bei einer Umfrage vor Ort fiel das Urteil der Freibadbesucher über die geänderten Öffnungszeiten mehrheitlich negativ aus.