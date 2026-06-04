Freibadsaison: Böblingen kürzer auf – weichen Badegäste nach Sindelfingen aus?

Seit dieser Saison schließt das Böblinger Freibad vor allem aus Spargründen unter der Woche zwischen 9 und 11 Uhr und abends bereits um 19 Uhr. An den Wochenenden hat es durchgehend von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Bei einer Umfrage vor Ort fiel das Urteil der Freibadbesucher über die geänderten Öffnungszeiten mehrheitlich negativ aus.

Einige Badegäste liebäugelten sogar mit der Idee, dem Böblinger Freibad den Rücken zu kehren und nach Sindelfingen zu wechseln. Das dortige Freibad hat nämlich täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Zudem ist eine Tageskarte in Sindelfingen inzwischen günstiger als in Böblingen, das seine Preise zu dieser Saison erhöht hat. In Sindelfingen kostet beispielsweise eine Einzelkarte für Erwachsene 4,50 Euro, in Böblingen 5 Euro.

Beide Freibäder mit kleinem Rekord

Aber weichen tatsächlich vermehrt Freibadbesucher von Böblingen nach Sindelfingen aus? Aus den Besucherzahlen, die beide Bäder auf Anfrage nennen, lässt sich das bislang nicht herauslesen. Beide verzeichnen – im Vergleich zu den Vorjahren – sogar einen kleinen Besucherrekord. Schließlich hängen die Freibadbesucherzahlen eng mit dem Wetter zusammen – und das hat sich in diesem Mai oft von seiner sonnigen und heißen Seite gezeigt.

Vom 1. Mai bis zum 1. Juni zählte das Sindelfinger Freibad demnach 36.000 Gäste. Zum Vergleich nennt Stadtsprecher Konrad Hünerfeld die Zahlen der Vorjahre: Im Mai 2025 waren es rund 23.000 Freibadbesucher und im Mai 2024 etwa 15.000 Besucherinnen und Besucher gewesen.

Noch kein belastbares Urteil möglich

Ob die Besucherzahlen im Sindelfinger Freibad steigen, weil das Böblinger Freibad seine Öffnungszeiten verkürzt hat, ist noch unklar. Foto: Stefanie Schlecht/Archiv

Ob dieses Mehr an Gästen mit Böblingen zu tun hat, ist allerdings unklar. Das kleinere Böblinger Freibad hatte im Mai 2026 laut Clara Schmitt, Sprecherin der Böblinger Stadtwerke, ebenfalls deutlich mehr Besucher als im Mai 2025 zu verzeichnen. Seit Saisonbeginn am 9. Mai haben in diesem Jahr demnach 18.812 Menschen das Böblinger Bad besucht. Im gleichen Zeitraum waren es im Jahr 2025 laut Schmitt 7904 Badegäste.

Unsere Empfehlung für Sie Freibad Sindelfingen Das sagen die Badegäste zum Rauchverbot Das Land will Nichtraucher besser schützen und verbietet deshalb das Rauchen auch im Freibad. In Sindelfingen finden das nicht alle Badegäste in Ordnung.

„Ob die veränderten Öffnungszeiten in Böblingen zu spürbaren Auswirkungen auf die Besucherzahlen in Sindelfingen führen, lässt sich derzeit noch nicht belastbar beurteilen“, teilt denn auch Sindelfingens Stadtsprecher Konrad Hünerfeld seine Einschätzung mit. Und Clara Schmitt erklärt, dass es noch zu früh sei, belastbare Aussagen über mögliche Auswirkungen zu treffen. Aufschlussreicher könnten die Zahlen zum Ende der Saison sein.