Die Freibadsaison in Stuttgart ist seit diesem Samstag eröffnet. In Möhringen gehen die ersten Schwimmer bei angenehmen Wassertemperaturen ins Becken. Auch Oberbürgermeister Frank Nopper packt die Badehose ein und taucht ein.

Die Außentemperaturen machten zwar noch nicht ganz mit, aber echte Freibadgänger lassen sich von 12 Grad Celsius nicht abschrecken. An diesem Samstagmorgen wurde die Freibadsaison in Stuttgart mit der Eröffnung des Bades in Möhringen eingeläutet.

Kurz nach 9 Uhr öffneten sich die Tore in Möhringen und mehrere Dutzend Wasserfreunde ließen sich die Premiere 2025 nicht entgehen. Auch Oberbürgermeister Frank Nopper war vor Ort und überreichte den ersten 25 Gästen eine Bade-Ente, bevor er schließlich selbst ins Wasser eintauchte.

Und zumindest die Wassertemperatur konnte sich sehen lassen. 23,9 Grad Celsius zeigte die Anzeige. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es noch 17 Grad Celsius bei der Eröffnung. „Das Freibad in Möhringen ist traditionsgemäß das erste Freibad in Stuttgart, das in die Saison startet“, sagte Nopper.

Noch kann man in Möhringen in aller Ruhe seinen Bahnen ziehen. Foto: Andreas Rosar

Am kommenden Donnerstag, 1. Mai, folgt das Höhenfreibad Killesberg. Erst am 10. Mai öffnen die Freibäder Rosental in Vaihingen und das Freibad in Sillenbuch. Das Inselbad Untertürkheim bildet das Schlusslicht in Stuttgart und startet am 17. Mai in die Saison In allen fünf Bädern endet die Saison am 14. September.