Die Stuttgarter CDU hatte eine Verlängerung der Freibadsaison im Blick. Tatsächlich länger offen bleibt nun das Freibad Rosental. Zur Freude auch von OB Frank Nopper.

Nikolai B. Forstbauer 04.09.2024 - 13:47 Uhr

Die diesjährige Freibadsaison in Stuttgart endet in den Freibädern Möhringen, Sillenbuch, Killesberg sowie im Inselbad Untertürkheim an diesem Sonntag, 8. September. Eine gute Nachricht aber verkündete die Stadt am Mittwoch: „Trotz der durchwachsenen Wetteraussichten verlängern die Stuttgarter Bäder für alle Freibadfreunde im besucherstärksten Freibad Rosental in Vaihingen die Saison bis 22. September.“ Stuttgarts OB Frank Nopper bekräftigte: „Dem Wunsch aus Teilen der Bürgerschaft und des Gemeinderats auf Verlängerung der Freibadsaison kommen wir mit einer um zwei Wochen verlängerten Freibadsaison im Freibad Rosental gerne nach – für alle unermüdlichen Freibadfreunde.“