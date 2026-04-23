Die Freibadsaison im Kreis Böblingen startet bald, doch der Eintritt wird vielerorts teurer. Welche Freibäder wann öffnen und was Besucher erwartet.

Sonnencreme, Sprungturm und Pommes vom Freibadkiosk: Für viele gehört das untrennbar zum Sommer dazu. Jetzt ist es bald wieder soweit – die Freibäder im Kreis Böblingen bereiten sich auf die Saison vor. Doch der Sprung ins kühle Nass wird in diesem Jahr vielerorts etwas teurer. Einige Freibäder haben die Eintrittspreise erhöht. Ein Überblick zeigt, wann welches Freibad öffnet und welche Kosten auf die Besucher zukommen.

Den Auftakt macht das Badezentrum Sindelfingen. Dort startet die Freibadsaison bereits am Freitag, 1. Mai. Das größte Freibad in der Region Stuttgart bietet eine 60 000 Quadratmeter große Liegewiesen, ein 50 Meter Sportschwimmbecken, einen 10-Meter-Sprungturm und eine über 100 Meter lange Wasserrutsche. Für die kleinsten Besucher gibt es ein Erlebnisbecken sowie diverse Planschbecken und Spielbereiche. Im Badezentrum Sindelfingen wurden die Preise zur Saison 2026 angehoben. Der Eintritt für Erwachsene kostet nun 4,50 Euro, Schüler, Studenten und Kinder ab sechs Jahren zahlen 3,20 Euro. Das Sindelfinger Badezentrum steht vor einem großen Umbruch: denn das alte Hallenbad, das mit dem Start der Freibadsaison seine Türen schließt, wird abgerissen und durch ein neues ersetzt. Wann das genau der Fall sein wird, steht allerdings noch nicht fest.

Sparen im Waldfreibad Holzgerlingen: Online-Tickets günstiger

Ebenfalls am 1. Mai öffnen sich die Tore des Waldfreibads Holzgerlingen. Hier kann man nicht nur auf der großen Liegewiese die Sonne genießen, sondern sich auf die 60 Meter lange Wasserrutsche wagen. Auch für die Kleinsten ist mit Planschbecken und Spieleangeboten für Abwechslung gesorgt. Tipp: Wer in Holzgerlingen sein Ticket online kauft, spart Geld. Der Freibadeintritt für einen Erwachsenen kostet fünf Euro, kauft man das Ticket online bezahlt man nur 4,50 Euro. Jugendliche, Schüler und Studenten sparen beim Onlinekauf ebenfalls 50 Cent, sie bezahlen dann 2,50 Euro statt drei Euro.

Das Freibad Gärtringen wurde über drei Jahre lang saniert. Foto: Eibner-Pressefoto

Nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen und Investitionen in Höhe von mehr als drei Millionen Euro öffnet das solarbeheizte Freibad in Gärtringen bald wieder. Und zwar ebenfalls bereits am 1. Mai. Mit vielen Neuerungen in der Technik, einem neuen Eingangsbereich, einer Liegebucht mit Sonnenliegen, Tischtennisplatten und einem neuen Spielplatz lädt es nicht nur zum Bad im kühlen Nass ein. Doch auch hier müssen Freibadbesucher diese Saison tiefer in die Tasche greifen. Statt bisher vier Euro müssen Erwachsene nun 4,50 Euro zahlen. Der ermäßigte Eintritt kostet 2,80 Euro statt bislang 2,50 Euro. Achtung: Freibadkarten sind ausschließlich an der Freibadkasse erhältlich.

Böblingen erhöht Freibadpreise wegen gestiegener Kosten

In Böblingen fällt der Startschuss in die Freibadsaison am Samstag, 9. Mai. Auch hier gibt es schlechte Nachrichten für alle begeisterten Schwimmer und Wasserratten: Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet ab dieser Saison fünf Euro statt 4,80 Euro. Kinder- und Jugendliche von vier bis 16 Jahren zahlen künftig 30 Cent mehr, nämlich drei Euro. Hintergrund der Preiserhöhung sind die gestiegenen Energie-, Material- und Personalkosten, so die Stadt.

Das Naturfreibad in Herrenberg wird voraussichtlich Mitte Mai (am 9. oder am 16. Mai) in die Saison starten, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Das exakte Datum werde wetterabhängig festgelegt. Das Besondere in Herrenberg: Das Wasser wird biologisch aufbereitet – ganz ohne Chlor. Zur Anlage gehört unter anderem auch ein 50-Meter-Becken für Schwimmer, zudem gibt es einen Kletterfels und eine Wellenrutsche. Kinder können sich im Bereich mit Bachlauf und Matschzone austoben. Die Einzelkarten werden ab Mai um je 50 Cent teurer, damit zahlen Erwachsene im Normaltarif 5,50 Euro und ermäßigt 4,50 Euro. Grund für die Anpassungen sind steigende Betriebskosten sowie die Einrichtung eines Kombibetriebs von Hallenbad und Freibad. Das ist neu: Badegäste können in dieser Saison sowohl das Naturfreibad als auch das Hallenbad besuchen. In den vergangenen Jahren war dies nicht möglich, das Hallenbad war während der gesamten Freibadsaison geschlossen.

Bargeldpflicht im Schönaicher Waldfreibad ab 14. Mai

Für Badegäste in Schönaich beginnt die Freibadsaison am Donnerstag, 14. Mai. Auch das idyllisch gelegene Waldfreibad bietet Wasserspaß für Groß und Klein. Das große beheizte Becken bezieht sein Wasser aus einer Quelle. Für die etwas andere Erfrischung sorgt eine naturnah gestaltete Kneippstelle. Die Preise liegen bei 4,50 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder, Schüler und Studenten. Vorsicht: an der Kasse des Waldfreibades kann ausschließlich mit Bargeld bezahlt werden kann. Eine Kartenzahlung ist nicht möglich.

Das Freibad Hildrizhausen öffnet seine Tore voraussichtlich Mitte Mai, ein genauer Starttermin steht noch nicht fest. Seit Mitte März laufen im Leobad die Vorbereitungen für die Freibadsaison auf Hochtouren. Die Eröffnung ist in der Woche zwischen dem 18. und 24. Mai geplant. Im Freibad Renningen startet die Saison voraussichtlich am 9. Mai.

Eine Neuerung für alle Freibäder

Neuerung

Das Land Baden-Württemberg hat im Februar sein Nichtraucherschutzgesetz verschärft, damit Kinder und Jugendliche sowie chronisch Kranke besser vor dem Passivrauchen geschützt sind.

Folge

Deshalb ist das Rauchen auch in den Freibädern nur noch in speziell gekennzeichneten und eingerichteten Raucherzonen erlaubt. Außerhalb der Zonen – zum Beispiel auf den Liegewiesen – herrscht absolutes Rauchverbot.