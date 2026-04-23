Die Freibadsaison im Kreis Böblingen startet bald, doch der Eintritt wird vielerorts teurer. Welche Freibäder wann öffnen und was Besucher erwartet.
23.04.2026 - 12:09 Uhr
Sonnencreme, Sprungturm und Pommes vom Freibadkiosk: Für viele gehört das untrennbar zum Sommer dazu. Jetzt ist es bald wieder soweit – die Freibäder im Kreis Böblingen bereiten sich auf die Saison vor. Doch der Sprung ins kühle Nass wird in diesem Jahr vielerorts etwas teurer. Einige Freibäder haben die Eintrittspreise erhöht. Ein Überblick zeigt, wann welches Freibad öffnet und welche Kosten auf die Besucher zukommen.