Einige wenige Freibäder in Deutschland haben die Saison bereits eröffnet. Die Bäder im Kreis Göppingen sind noch in den letzten Zügen der Vorbereitung. Doch Anfang Mai wollen die ersten bereit sein für die Badegäste.

Greta Schmid 03.04.2025 - 06:00 Uhr

Nur noch wenige Wochen, dann öffnen die ersten Freibäder im Kreis Göppingen. Ganz vorne dabei ist dieses Mal das Göppinger Bad. Nachdem es im vergangenen Jahr erst sehr verspätet hatte öffnen können, soll die Saison dort dieses Jahr am 2. Mai beginnen. Um 15 Uhr öffnet das Freibad dann seine Tore – bei kostenlosem Eintritt am Eröffnungstag. „Im Moment laufen noch Restarbeiten an den Edelstahlbecken und an der Außenanlage“, teilen die Stadtwerke Göppingen auf Anfrage mit. Des Weiteren werde momentan noch der Mitarbeiterbereich saniert.