Das Leonberger Freibad öffnet ab 20. Mai, das Höfinger Bädle bereits am Sonntag. Hallenbad und Sauna sind am Donnerstag das letzte Mal geöffnet.

Ulrike Otto 13.05.2025 - 12:43 Uhr

Der Mai lockt ins Frei’ – und auch ins Freibad. Im Renninger Bad kann bereits seit dem 3. Mai gebadet werden. Am Dienstag, 20. Mai, um 7.30 Uhr öffnet nun auch das Leobad in Leonberg (Kreis Böblingen) seine Pforten. Bereits am Sonntag, 18. Mai, ist der erste Badetag in diesem Jahr im Höfinger Bädle. Dafür sind Hallenbad und Sauna das letzte Mal am Donnerstag, 15. Mai geöffnet.