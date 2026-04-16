Freibäder in Stuttgart Die Freibad-Saison startet – was man dazu wissen sollte
Die Freibadsaison in Stuttgart startet bald. Welche Bäder wann öffnen und was es mit den neuen Rauchverboten auf sich hat – wir beantworten die wichtigsten Fragen.
Die Freibadsaison in Stuttgart startet bald. Welche Bäder wann öffnen und was es mit den neuen Rauchverboten auf sich hat – wir beantworten die wichtigsten Fragen.
Wie immer macht Möhringen den Anfang – am Samstag, 24. April, beginnt dort die Stuttgarter Freibadsaison. Alles Wissenswerte zum Open-Air-Schwimmen haben wir hier im Überblick zusammengefasst.