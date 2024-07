Eine Seniorin stürzt mit ihrem Fahrrad und wird leicht verletzt. Vermutlich hat ein Autofahrer ihr die Vorfahrt genommen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

may 15.07.2024 - 10:36 Uhr

Eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Sonntag in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gestürzt, weil ein Auto ihr vermutlich die Vorfahrt genommen hat. Gegen 15.10 Uhr fuhr die Frau laut der Polizei die Gründelbachstraße in Freiberg am Neckar in Richtung Riedstraße entlang. Im Bereich der Unterführung der Landesstraße 1138 habe mutmaßlich ein noch unbekannter Autofahrer der 76-Jährigen die Vorfahrt genommen.