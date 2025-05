Zwei 17-Jährige sind am Freitagabend in Freiberg am Neckar auf dem Weg zum Bahnhof von Jugendlichen umringt worden. Diese forderten Geld von den beiden.

Julia Amrhein 27.05.2025 - 15:15 Uhr

Zwei 17-Jährige sind bereits am Freitagabend in Freiberg am Neckar von einer größeren Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Gleichaltrigen gegen 21 Uhr in Richtung Bahnhof unterwegs, als sie an der Kreuzung Harteneckstraße und Robert-Bosch-Straße von 15 bis 20 Personen umringt wurden, die Geld von den beiden forderten.