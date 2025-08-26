In Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) wurden in den letzten Jahrzehnten besonders viele Rekorde geknackt. Das liegt vor allem an zwei Männern, die immer einen Masterplan haben.
1989 entscheidet sich der damals 25-jährige Freiberger Dirk Geiger, etwas Verrücktes zu tun. Als ihm ein Freund sagt: Du springst doch so gerne im Hallenbad vom Sprungbrett, „ist innerhalb einer Sekunde eine Schnapsidee entstanden“, erzählt Geiger heute. In 25 Stunden und 11 Minuten springt er 1111-mal vom Drei-Meter-Turm – und weil alles einschließlich der Planung „so am Schnürchen läuft“, zeigt die Uhr beim letzten Sprung 11.11 Uhr. Damals ahnt noch niemand, dass in Freiberg am Neckar noch einige Rekorde aufgestellt werden – manche davon sind bis heute ungeschlagen.