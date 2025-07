Am Donnerstag wird in Freiberg am Neckar eine Leiche entdeckt. Die Kripo ermittelt und prüft, ob es sich um einen Vermissten aus Möglingen handelt.

Matthias Kapaun 17.07.2025 - 18:36 Uhr

 Bei Arbeiten in einem Waldstück in Freiberg am Neckar ist am Donnerstagnachmittag eine Leiche gefunden worden. Die Polizei hat noch keine Hinweise zur Identität der toten Person.