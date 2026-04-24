Ein Leser aus Freiberg meldet sich bei dieser Zeitung: Wegen einer Störung hat er das VfB-Spiel verpasst. Nun zeigt sich, dass wohl Dutzende den Finaleinzug nicht sehen konnten.

Am Donnerstagabend ist der TV-Empfang in der Ruitstraße in Freiberg am Neckar „extrem gestört“ gewesen. Das berichtet ein Leser, der anonym bleiben möchte. Auf der Website des Anbieters habe zunächst gestanden, „dass man sich bemüht, die Störung innerhalb von zwölf Stunden zu beseitigen“. Kurz darauf sei jedoch mitgeteilt worden, dass die Behebung bis zu drei Tage dauern könne. Nähere Angaben zur Ursache habe er nicht erhalten.

Die Störung war für den Leser besonders ärgerlich, da er sich auf das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg in der ARD gefreut hatte – und so nichts vom Spiel mitbekam. Wie ihm erging es offenbar Dutzenden Menschen im Osten Freibergs, die das wichtigste VfB-Spiel des Jahres verpassten.

„Rekordverdächtige“ Reparatur

Laut Informationen von Vodafone waren zwischen 20 und 23 Uhr bei 188 Kunden Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetztelefonie vorübergehend nicht verfügbar. Ursache war ein Anbindungsfehler: Die Zufuhrstrecke, über die diese Kunden an das Vodafone-Festnetz angeschlossen sind, fiel zeitweise aus.

Zur Behebung der Störung musste nach Angaben eines Vodafone-Pressesprechers ein defektes Bauteil an einem örtlichen Verstärkerpunkt ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt werden. „Genau dafür hat unser örtlicher Vodafone-Dienstleister unmittelbar nach Bekanntwerden der Störung in rekordverdächtiger Zeit gesorgt“, so der Sprecher.

Die Hilfe kam jedoch zu spät: Mit etwas Glück konnten betroffene Kunden lediglich die letzten 20 Minuten des Spiels sehen – und damit den entscheidenden Treffer von Tiago Tomás. „Wir bitten die 188 betroffenen Glasfaserkabelkunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, so der Vodafone-Pressesprecher.