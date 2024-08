Die Partie beim FSV Frankfurt ist für den SGV Freiberg der Auftakt zu drei schweren Spielen in Serie.

Elke Rutschmann 17.08.2024 - 11:57 Uhr

Vor dem vierten fünften Spieltag wäre es ein wenig übertrieben, von den Wochen der Wahrheit zur sprechen. Aber das Programm, das Fußball-Regionalligist in den kommenden drei Wochen zu bespielen hat, hat es in sich: Am diesem Samstag tritt der Vorjahresvierte beim FSV Frankfurt an, die Woche darauf steht beim Drittligaabsteiger SC Freiburg II das nächste Auswärtsspiel auf der Agenda, und dann empfängt der SGV im Heimspiel die Reserve der TSG Hoffenheim. „Das ist durchaus knackig, und wir sind froh, dass wir bislang ganz gut in die Runde gestartet sind“, sagt Freibergs Trainer Roland Seitz.