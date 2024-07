Ein Junge stürzt mit seinem Rad und stößt gegen einen Baum. Der 13-Jährige erleidet schwere Kopfverletzungen und stirbt wenig später in der Klinik.

red/dpa/lsw 09.07.2024 - 12:48 Uhr

Ein Kind ist in Freiburg bei einem Fahrradsturz gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 13-Jährige erlag in der Nacht auf Dienstag in einer Klinik seinen lebensgefährlichen Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte.