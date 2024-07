Mindestens eine Person dringt offenbar in der Nacht auf Sonntag in das Haus des 77-Jährigen ein. Dieser wird tödlich verletzt.

red/AFP 15.07.2024 - 17:21 Uhr

Ein 77-jähriger Mann ist offenbar in Freiburg von einem Einbrecher getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, fand ein Familienangehöriger den toten Mann am Sonntagnachmittag in seinem Haus nahe dem Lorettoberg im Freiburger Stadtteil Wiehre.