Frau niedergeschlagen und am Kopf verletzt

Ein Mann soll am Busbahnhof in Freiburg eine junge Frau attackiert haben. Gefasst wird er an einem anderen Ort.

red/dpa/lsw 21.01.2025 - 13:23 Uhr

Weil er eine Frau am Freiburger Busbahnhof mit einem länglichen Gegenstand am Kopf verletzt haben soll, ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Polizei kam dem Mann nach eigenen Angaben durch einen weiteren Einsatz auf die Schlichte. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 28-Jährigen wegen versuchten Totschlags, er kam in Untersuchungshaft.