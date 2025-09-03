Erst brachte er selbst eine Anzeige zur Polizei, dann wurde er festgenommen: Ein junger Mann in Freiburg stolpert über seinen eigenen Haftbefehl.

red/dpa/lsw 03.09.2025 - 14:04 Uhr

Weil er selbst wegen Diebstahls Anzeige erstatten wollte, ist ein mutmaßlicher und gesuchter Dieb in Freiburg gefasst worden. Dem jungen Mann sei am Hauptbahnhof sein Rucksack geklaut worden, teilte die Polizei mit. Er sei deshalb direkt zur Bundespolizei gegangen und habe dort Anzeige erstatten wollen. „Als Dieb müsste er es eigentlich besser wissen“, sagte ein Polizeisprecher und konnte sich das Lachen nicht verkneifen.