Ein Autofahrer wird von der Polizei überprüft. Dabei wird klar: Der Mann wird gesucht. Bevor die Beamten ihn festhalten können, flüchtet er über die Autobahn.

red/dpa 07.10.2024 - 08:22 Uhr

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden ist in Freiburg in Breisgau ein gesuchter Straftäter der Polizei zu Fuß entkommen - bevor er dann doch noch geschnappt wurde. Am Sonntagabend kontrollierte die Polizei auf der A 5 ein auf dem Seitenstreifen stehendes Fahrzeug mit mehreren Insassen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem 27-jährigen Fahrer um einen Straftäter handelte, gegen den ein Haftbefehl vorlag - er hat noch mehr als zwei Jahre einer Freiheitsstrafe zu verbüßen.