Junger Mann ertrinkt in See

Eine Gruppe hält sich an einem Freiburger See auf. Ein junger Mann gerät dann zu weit ins Wasser, obwohl er nicht schwimmen kann.

red/dpa 07.08.2024 - 13:49 Uhr

Ein junger Mann ist im Flückigersee in Freiburg ertrunken. Der 24-Jährige sei am Dienstag laut Zeugen unter Wasser geraten und nicht mehr aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Bekannte des Mannes gaben demnach an, dass er nicht schwimmen konnte.