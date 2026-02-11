Die AfD plant eine Wahlkampfveranstaltung in einem Bürgerhaus in Freiburg. Doch im Vorfeld stinkt es dort gewaltig. Wovon die Polizei ausgeht.

red/dpa 11.02.2026 - 14:38 Uhr

Unbekannte haben vor einer Wahlkampfveranstaltung der AfD übelriechende Substanzen in einem Freiburger Bürgerhaus verteilt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Buttersäure handelte, wie eine Sprecherin sagte. Die AfD-Veranstaltung soll am Abend aber wie geplant dort stattfinden. Ein gesundheitliches Risiko bestehe nicht, teilte die Stadt Freiburg mit.