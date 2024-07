In Freiburg wird in einem Haus die Leiche eines 77-Jährigen gefunden. Jemand soll versucht haben, ihn auszurauben und ihn dabei getötet haben. Nun gibt es eine Festnahme.

Nach dem Fund der Leiche eines 77-Jährigen in Freiburg führt die Ermittler eine Spur in die Schweiz. Ein in Bern festgenommener 21-Jähriger werde dringend verdächtigt, den Mann tödlich verletzt zu haben, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Freiburg werde die Auslieferung des 21-Jährigen beantragen.