Neun Igel in Papiertonne gefunden

Wer macht so etwas? Und warum? In Freiburg werden neun Igel in einer Tonne entdeckt. Nun hofft die Polizei Zeugen.

red/dpa/lsw 23.04.2025 - 18:11 Uhr

Neun Igel sind in Freiburg in einer Papiertonne gefunden worden. Ein Zeuge habe die Tiere am Montag entdeckt, als er seinen Papiermüll entsorgen wollte, sagte ein Polizeisprecher.