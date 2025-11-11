Ein ehemaliger Oberstufenschüler soll Fotos verbreitet haben, die einen Jugendoffizier in die Nähe der Waffen-SS rücken. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann Beleidigung vor.

red/dpa 11.11.2025 - 11:20 Uhr

Wegen der Verbreitung von zwei bearbeiteten Fotos eines Jugendoffiziers der Bundeswehr, die diesem eine Nähe zur Waffen-SS unterstellen, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen ehemaligen Oberstufenschüler aus Freiburg erhoben. Ihm wird Beleidigung vorgeworfen, wie eine Sprecherin bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.